Segreti di famiglia, la puntata del 12 novembre in streaming

Il nuovo episodio della serie turca con Kaan Urgancıoğlu, andato in onda l'11 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Segreti di famiglia, serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, è andata in onda martedì 12 novembre in prima serata su Canale 5. Eren, minacciato da Engin, si sfoga con Ilgaz per trovare una soluzione. Non sa se confessare alla figlia Tugce la verità, cioè che lui è il vero padre. Nel frattempo anche Ilgaz deve gestire l'ultimatum di Engin: convincere il padre a confessare il suo reato di sei anni prima oppure dire tutto a Ceylin. Deve fare una scelta tra lei e suo padre. Nel video qui sopra, potete vedere l'episodio speciale della serie che ripercorre i momenti migliori dei primi episodi andati in onda durante l'estate. Ecco cos'è successo nelle ultime puntate. I nuovi episodi di Segreti di famiglia verranno trasmessi dal 12 novembre alle 14.10 su Canale 5 e Mediaset Infinity. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

