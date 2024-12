Segreti di famiglia, la puntata del 12 dicembre in streaming

Il nuovo episodio della serie turca con Kaan Urgancıoğlu, andato in onda il 12 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Segreti di famiglia con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, trasmessa giovedì 12 dicembre su Canale 5, Ceylin viene ritrovata in un bosco in stato di shock e con una ferita alla testa. Ilgaz la porta in ospedale e nel frattempo Eren continua a seguire le tracce di Engin. Viene ritrovata la macchina con cui Engin è fuggito, ma è vuota. Successivamente viene segnalato un cadavere. Si tratta proprio del corpo di Engin, ucciso da un colpo letale d'arma da fuoco sparato al cuore. Le impronte vengono confrontate con quelle archiviate nel sistema e si scopre che appartengono a Ceylin. Eren è costretto a recarsi in ospedale per prenderla in custodia.

Segreti di famiglia va in onda su Canale 5 tutti i giovedì in seconda serata e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE