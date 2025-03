Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 4 marzo in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin viene portata in carcere, dove condivide la cella con molte altre detenute.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ceylin in Segreti di famiglia

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 4 marzo

Ilgaz vuole fare tutto quello che è in suo potere per far uscire Ceylin dal carcere. Il procuratore capo, però, è furioso con lui e non tollererà nessuna ingerenza sulle indagini.

Pars suggerisce a Eren di evitare di aiutare Ilgaz a mettere le mani su verbali, rapporti o prove e riferirà lo stesso anche a Metin.

