Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia, in onda giovedì 29 agosto su Canale 5

Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz Kaya) e Pinar Deniz (Ceylin Erguvan) in una scena di Segreti di famiglia

Nella prossima puntata di giovedì 29 agosto di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, Ilgaz e Ceylin cercano delle prove per incastrare Engin per l'omicidio di Inci. Dal 29 agosto, Segreti di famiglia andrà in onda il giovedì sera; di seguito le anticipazioni del prossimo episodio della serie.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 29 agosto

Ad Ilgaz è arrivato un pacchetto con una pen-drive, nella quale c'è la registrazione di una telefonata fatta da Ceylin ad Engin, in cui lei confessa di aver rubato gli spazzolini da denti di Ozan e della moglie dando dello stupido a Ilgaz.

Ilgaz va in carcere da Engin e quest'ultimo minaccia Ilgaz di rivelare a Ceylin di essere sempre stato al corrente dell'errore giudiziario di Metin nei confronti del padre Zafer e di rovinare la carriera di Ceylin rivelando a tutti quanto poco sia etico il suo comportamento come avvocato.

Engin continua a portare avanti il suo piano di vendetta.

