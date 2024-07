Nella prossima puntata di domenica 28 luglio di Segreti di famiglia (Yargı), la nuova serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, Ceylin, Ilgaz ed Eren si preparano a mettere in atto il loro piano: tendere una trappola all'assassino di Inci. Su Mediaset Infinity, tutto quello che c'è da sapere su Segreti di famiglia mentre qui di seguito le anticipazioni del prossimo episodio della serie.

Segreti di famiglia: cosa succede il 28 luglio

Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz Kaya), Pinar Deniz (Ceylin Erguvan) in una scena di Segreti di famiglia

Gul minaccia Zafer di abbandonarlo se non agisce contro Cinar, rilasciato dalla prigione. Zafer prepara quindi una vendetta contro Cinar, tenendo la sua famiglia all'oscuro con la scusa di un viaggio di lavoro. Gli punta una pistola contro, portandolo al cimitero e costringendolo a chiedere perdono prima di ucciderlo.

Yekta cerca un finto testimone e un colpevole su cui far ricadere la colpa, con l'aiuto di Cuneyt.

Ilgaz e Ceylin si presentano come marito e moglie, rifiutando di rivelare dettagli e motivazioni del loro matrimonio. Fingendo noncuranza, Ceylin manipola Pars per indirizzare i suoi sospetti verso Engin.

Ridvan scopre che il taxi su cui Inci è salita era abusivo. Il tassista rivela di aver agito per conto di Mert, un uomo al quale non si può dire di no, che si rivela essere il nonno di Ilgaz.

Metin informa sua sorella che Cinar è uscito a fare una passeggiata e tornerà presto. I corpi di Cinar e Zafer vengono trovati a terra, privi di sensi, in un lago di sangue.

Engin è sconvolto dalla notizia del matrimonio tra Ceylin e Ilgaz e chiede spiegazioni alla sua amica.

Ilgaz trova una multa risalente alla notte in cui Inci è stata uccisa, presa con un'auto noleggiata, non con l'auto di Engin. Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

