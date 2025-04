Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 24 aprile in streaming su Mediaset Infinity, Metin vuole convincere tutti che Yavuz è colpevole.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 24 aprile

Yavuz viene portato in centrale per essere interrogato. Metin fa di tutto per convincere gli altri della colpevolezza dell'uomo.

Pars fa emettere un mandato e durante la perquisizione in casa dell'ex comandante viene ritrovata una seconda pistola che va alla scientifica.

