Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia, in onda giovedì 19 dicembre su Canale 5

Nella prossima puntata di giovedì 19 dicembre in seconda serata su Canale 5 di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5, Ceylin viene interrogata sull'omicidio di Eren.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 19 dicembre

Eren preleva Ceylin dall'ospedale e la porta in centrale per interrogarla, ma la ragazza non ricorda nulla di quanto accaduto la notte precedente. Lacin intanto è completamente sconvolta e accusa di Yekta di essere responsabile della morte del figlio. Yekta, saputo del fermo di Ceylin, si scaglia contro la ragazza urlandole addosso la sua disperazione.

