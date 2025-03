Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 18 marzo in streaming su Mediaset Infinity, Galip è comunque grato a Ilgaz per la sua offerta.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 18 marzo

Nel corso dell'udienza in tribunale per il risarcimento al signor Galip da parte dell'azienda, Ilgaz riesce a far confessare al suo assistito la verità riguardo all'infortunio. Galip perde il risarcimento ma è comunque molto grato a Ilgaz per la sua offerta di rappresentarlo nella battaglia legale per l'affidamento della piccola Melike.

