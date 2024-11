Nella prossima puntata di giovedì 14 novembre di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, Ceylin vuole vendicarsi. La nuova puntata di Segreti di famiglia andrà in onda giovedì 14 novembre alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity; di seguito le anticipazioni del prossimo episodio della serie.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 14 novembre

Ceylin è furiosa e desidera vendicarsi di tutti: Metin per aver incastrato suo padre, Ilgaz per averle nascosto la verità ed Eren per aver difeso il suo amico rimanendo in silenzio. Metin si scusa, ma le sue parole non bastano.

