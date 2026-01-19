Pinar Deniz (Ceylin) in Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 26 al 30 gennaio nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio

Ilgaz viene al corrente che il fratello di Meltem sapeva che il padre l’aveva costretta a prostituirsi in casa la notte in cui è morto. Al seguito di questa scoperta, Ceylin e Yekta prendono la decisione di non difenderlo.



Nel frattempo, Ilgaz interroga Meltem e sua madre mentre Yekta e Ceylin fanno di tutto per

proteggere e tutelare la ragazza. Osman è disperato perchè non ha più un lavoro e Mert decide di aiutarlo.



Yekta parla con Lacin e le chiede se ha riflettuto sulla sua proposta di matrimonio. La donna ha bisogno di altre tempo per decidere e gli chiede di non metterle pressione.



Mert decide di cercare i soldi che Kadir ha nascosto, per consegnare quel denaro alle ragazze

vittime dell'associazione criminale. Mert si reca in carcere da Kadir e, dopo averlo minacciato, quest'ultimo gli rivela dove si trova il denaro.



Infine, mentre è in una gioielleria, Efe riceve la telefonata di Ilgaz deciso a prendere in carico il fascicolo del bambino scomparso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE