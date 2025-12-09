Muge Bayramoglu (Nil) e Ozlem Turay (Filiz Bagci) in Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 15 al 19 dicembre nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 15 al 19 dicembre

Filiz e Dilek vanno davanti al giudice: per Filiz viene disposta la custodia cautelare in carcere, mentre Dilek viene rilasciata in attesa del processo. Nel frattempo, Ceylin affronta Filiz dicendole che ormai per lei è finita e che Mercan tornerà a vivere nella sua casa con i suoi veri genitori.



Nil informa Filiz sulla possibilità di richiedere l'infermità mentale come strategia per fare uscire la sua cliente dal carcere e, eventualmente, recuperare la custodia di Mercan.



Ilgaz e Ceylin possono finalmente uscire con la piccola Mercan e la portano a mangiare una pizza, ma al ritorno, trovatasi in mezzo alla strada, nel traffico, la bambina si spaventa così viene riportata subito alla casa famiglia.



Nil ascolta la dichiarazione di Filiz, la quale sostiene che le pistole introdotte da Ceylin in ospedale fossero due, ma il tampone effettuato su Ceylin risulta negativo e la sua pistola viene regolarmente ritrovata sotto chiave nel cassetto della sua stanza della procura.



Infine, Mercan può finalmente tornare a casa, ma si raccomanda a Ceylin e Ilgaz di tornare a una normale quotidianità e di evitare comportamenti iperprotettivi nei confronti della bambina.

