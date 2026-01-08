Kaan Urgancıoglu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 12 al 16 gennaio nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio

Ilgaz propone a Necla di collaborare, ma lei preferisce lasciare la centrale dichiarandosi innocente. Efe chiede a Eren di parlare a proposito della sua frequentazione con Tugce, e Eren gli confida tutti i suoi timori, pur dando loro la sua benedizione.



Ceylin mostra a Ilgaz il biglietto col messaggio minatorio e il procuratore le chiede di lasciare il caso, ma l'avvocato non intende tirarsi indietro. Giunta allo studio legale Tilmen, Ceylin incrocia Mert che esce dall'ufficio di Yekta e chiede spiegazioni al suo capo.



In centrale Eren e Metin riescono a indurre Necla, la madre di Tankut, a confessare rilasciando un'altra dichiarazione. Osman e Cinar, entrambi ubriachi, si presentano a casa di Yekta e si addormentano sul divano, con grande disappunto dell'avvocato che, l'indomani, li convoca entrambi nel suo studio.



Nadide toglie il caso a Ilgaz, ma il procuratore reagisce male e chiede spiegazioni. Nel frattempo Aylin si sfoga con Gul che cerca di consolarla e le consiglia di parlare con il marito. I due parlano, ma Aylin non intende credere alle nuove promesse di Osman.



Metin riesce a catturare Kadir e, su richiesta di Ilgaz, lo porta in centrale con un'auto della polizia, insieme a un altro agente. Tugce accompagna Efe in ospedale, dopo essere stato ferito a un braccio, e mentre sono lì, tra i due scatta un bacio.

