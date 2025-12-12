Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre, un flashback rivela che Filiz ha rapito Mercan.

Poco prima che la polizia arrivi a casa loro, Filiz scappa con Mercan.

Durante il viaggio verso la centrale, Dilek confessa a Eren di essere stata lei a lasciare la maglietta a casa di Ceylin.

Filiz si sveglia dopo l'incidente e una donna sconosciuta le spiega cos'è successo.

Ilgaz e Ceylin bloccano la fuga di Filiz, ma Mercan non si ricorda di loro.

I medici visitano Mercan e rilevano uno stato di malnutrizione.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 16 al 20 della terza stagione di Segreti di famiglia.



