Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre, un flashback rivela che Filiz ha rapito Mercan.
Poco prima che la polizia arrivi a casa loro, Filiz scappa con Mercan.
Durante il viaggio verso la centrale, Dilek confessa a Eren di essere stata lei a lasciare la maglietta a casa di Ceylin.
Filiz si sveglia dopo l'incidente e una donna sconosciuta le spiega cos'è successo.
Ilgaz e Ceylin bloccano la fuga di Filiz, ma Mercan non si ricorda di loro.
I medici visitano Mercan e rilevano uno stato di malnutrizione.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 16 al 20 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.