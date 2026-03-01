Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3, rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo, il chirurgo che ha operato Tugce comunica le sue condizioni cliniche.

Eren aggredisce il procuratore capo e viene sospeso dal servizio.

La scientifica ispeziona l'appartamento in cui è stata aggredita Tugce.

Efe aiuta segretamente Eren a indagare sull’aggressione a Tugce.

Ilgaz riesce a ottenere la confessione della moglie di Cihan.

Eren rintraccia uno degli aggressori e lo costringe a rivelare i nomi dei complici.

Tugce riconosce Kartal dalla voce e lui tenta di ucciderla.

Tugce esce dalla terapia intensiva.

Lacin entra nello studio di Yekta e rompe tutto.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 75 all'81 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE