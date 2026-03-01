Guillermo Serrano (Lorenzo De La Mata) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 2 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 2 marzo

Nella puntata di lunedì 2 marzo, Manuel e Tono dopo aver fatto i conti, capiscono che servirà molto denaro per avviare il progetto dei prototipi di motore per gli aeroplani. Alonso teme che Leocadia possa essere coinvolta in uno scandalo e, per il bene della sua ospite, vieta momentaneamente il matrimonio tra Catalina e Adriano.

Nel frattempo, Petra indaga sul lavoro lasciato da Ana in panetteria, che potrebbe interessare a un'amica misteriosa.

