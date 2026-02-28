La puntata integrale dell'1 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Yekta e Lacin in una scena di Segreti di famiglia 3

Tugce esce dalla terapia intensiva e viene trasferita in reparto, ma il primario informa Eren che la strada verso la guarigione è ancora lunga e che non possono dire con certezza se la ragazza potrà ricominciare a camminare.

Nel frattempo, Yekta prepara una torta per Ceylin insieme a Mercan e Elif.

Lacin scopre che Yekta ha bloccato la vendita del suo libro e, furiosa, si precipita nel suo studio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE