LA PUNTATA01 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata dell'1 marzo in streaming

La puntata dell'1 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale dell'1 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama dell'1 marzo

Yekta e Lacin in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta e Lacin in una scena di Segreti di famiglia 3

Tugce esce dalla terapia intensiva e viene trasferita in reparto, ma il primario informa Eren che la strada verso la guarigione è ancora lunga e che non possono dire con certezza se la ragazza potrà ricominciare a camminare.

Nel frattempo, Yekta prepara una torta per Ceylin insieme a Mercan e Elif.

Lacin scopre che Yekta ha bloccato la vendita del suo libro e, furiosa, si precipita nel suo studio.

