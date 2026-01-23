Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio, Ilgaz comunica a Mert e Cinar la morte di Metin.

Si svolgono i funerali di Metin.

Nadide fa una confessione a Efe.

Ilgaz, Eren e Ceylin catturano Kadir.

La famiglia di Osman va a vivere dai Kaya, ma Aylin non accetta il cambiamento.

Un nuovo caso di omicidio viene affidato a Ilgaz e alla squadra.

Yekta fa una proposta a Lacin.

Cinar scopre che Metin, prima di morire, era furioso con lui e che Ilgaz lo sapeva.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 46 al 50 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

