SERIE TV16 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, il riassunto della settimana dal 12 al 16 gennaio

Ecco cosa è successo dal 12 al 16 gennaio negli episodi di Segreti di famiglia 3 disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity
Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio, l’auto del giornalista, che doveva parlare con Ceylin riguardo Secil, viene fatta esplodere.

Yekta confessa a Ceylin tutta la verità su Kadir e le spiega il suo piano.

Kadir e il suo fratellastro mettono Nadide alle strette sul caso Secil.

Nadide toglie il caso a Ilgaz.

Aylin e Osman si confrontano, ma Aylin non intende credere alle sue promesse.

Parla affronta Cinar e gli chiede una pausa.

Metin riesce a catturare Kadir, ma cade in una sua imboscata.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 41 al 45 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

