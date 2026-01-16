Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio, l’auto del giornalista, che doveva parlare con Ceylin riguardo Secil, viene fatta esplodere.
Yekta confessa a Ceylin tutta la verità su Kadir e le spiega il suo piano.
Kadir e il suo fratellastro mettono Nadide alle strette sul caso Secil.
Nadide toglie il caso a Ilgaz.
Aylin e Osman si confrontano, ma Aylin non intende credere alle sue promesse.
Parla affronta Cinar e gli chiede una pausa.
Metin riesce a catturare Kadir, ma cade in una sua imboscata.
