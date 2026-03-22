Quando finisce la terza stagione di Segreti di famiglia? L'attesissimo finale della serie tv turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, sarà disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity venerdì 27 marzo. Anche nell'ultima puntata non mancheranno i colpi di scena.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis tutti gli episodi delle tre stagioni di Segreti di famiglia.
Nell'episodio finale della terza e ultima stagione di Segreti di famiglia, Ilgaz e Ceylin si dirigono nel locale dove il procuratore ha incontrato Buse e, dalle telecamere di sorveglianza, riescono a leggere la targa dell'auto guidata dall'uomo che era con lui e che, probabilmente, ha seguito Ilgaz nel locale.