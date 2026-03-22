Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni dell'ultima puntata

Nell'episodio finale della terza e ultima stagione di Segreti di famiglia, Ilgaz e Ceylin si dirigono nel locale dove il procuratore ha incontrato Buse e, dalle telecamere di sorveglianza, riescono a leggere la targa dell'auto guidata dall'uomo che era con lui e che, probabilmente, ha seguito Ilgaz nel locale.

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