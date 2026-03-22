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Segreti di famiglia

IL FINALE23 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, quando finisce la serie tv turca

Venerdì 27 marzo sarà disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity il finale di stagione della serie tv turca Segreti di famiglia con Kaan Urgancioglu
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Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Quando finisce la terza stagione di Segreti di famiglia? L'attesissimo finale della serie tv turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, sarà disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity venerdì 27 marzo. Anche nell'ultima puntata non mancheranno i colpi di scena.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis tutti gli episodi delle tre stagioni di Segreti di famiglia.

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni dell'ultima puntata

Nell'episodio finale della terza e ultima stagione di Segreti di famiglia, Ilgaz e Ceylin si dirigono nel locale dove il procuratore ha incontrato Buse e, dalle telecamere di sorveglianza, riescono a leggere la targa dell'auto guidata dall'uomo che era con lui e che, probabilmente, ha seguito Ilgaz nel locale.

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