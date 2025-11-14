Venerdì 14 novembre su Mediaset Infinity si conclude la seconda stagione della serie turca Segreti di famiglia (Yargı) con protagonista Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love . La terza stagione prenderà il via lunedì 17 novembre , giorno in cui sarà disponibile in gratis su Mediaset Infinity la prima puntata di Segreti di famiglia 3.

Kaan Urgancioglu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia

Dopo cinque anni, viene scoperto un cadavere nella cassa degli attrezzi di scena di una cantante molto conosciuta. Il caso viene affidato al procuratore Ceylin, che al momento della chiamata era di turno nonostante fosse il suo compleanno. Mentre stava andando a cena dalla fidanzata con la figlia, Eren si trova costretto a portare Tugce sulla scena. Negli ultimi anni, infatti, la ragazza è diventata un'ottima poliziotta. Nel mentre, a Ilgaz è stato affidato il caso di una donna precipitata dalla finestra di un hotel. I due casi sembrano essere in qualche modo collegati.



Segreti di famiglia, quando inizia la terza stagione e dove vederla

I nuovi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia sono disponibili da lunedì 17 novembre, con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

Segreti di famiglia, come finisce la seconda stagione

Derya ed Eren continuano le indagini sulla morte di Ilgaz per conto loro, quando il procuratore capo Turgut li sorprende a visionare i filmati delle telecamere della procura. I due, avendo scoperto che Ilgaz si era allontanato dalla procura proprio insieme a Turgut Ali, si rendono conto che il suo comportamento è molto sospetto. Yekta riesce a far rilasciare Ceylin, mentre Turgut Ali viene arrestato prima della sua fuga in Germania. Anche Omer, il cui vero nome è Yakup Atamer, viene arrestato. L'ultima puntata della seconda stagione di Segreti di famiglia si chiude con Ceylin che fa un test di gravidanza. La donna rivede poi Ilgaz vivo davanti a lei: è la realtà o si tratta di un sogno?

