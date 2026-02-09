Catalogo
LA PUNTATA10 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 10 febbraio in streaming

La puntata del 10 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 10 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 10 febbraio

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin arriva in centrale per affiancare Mert durante l'interrogatorio ma viene umiliata dal nuovo procuratore.

Ceylin accusa Mert di avere ucciso Kadir, basandosi su delle testimonianze raccolte in carcere.

Nel frattempo, il comandante chiede a Ilgaz di andare alla sezione informatica.

Yekta affida un caso a Parla.

