La puntata integrale del 9 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz ed Eren interrogano prima Oktay e poi Yeliz: la donna sembra avere molto astio nei confronti di Serap e il sospetto viene confermato dalla testimonianza dell'infermiera.
Tugce mostra a Parla l'anello: quest'ultima si rivela un po’ triste e dispiaciuta, ma dopo un momento di incomprensione, le due amiche si chiariscono.