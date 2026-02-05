La puntata integrale del 6 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Mert cerca di far addormentare Vahit usando l'escamotage dell'alcol e il suo piano riesce perfettamente. A quel punto chiama Osman, che lo raggiunge e sfonda il muro, trovando i soldi che Kadir aveva nascosto.

Nel frattempo, il procuratore Efe riceve una chiamata che lo informa della morte di Kadir.

Ceylin si confida con Yekta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE