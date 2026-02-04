La puntata integrale del 5 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Eren in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin si intrufola nello studio di Yekta e scopre che ha concordato un risarcimento per il signor Sezai di 10 milioni e non 5, perciò si altera e lo tratta con sufficienza.

Osman riporta il gatto a Mert.

Nel frattempo, Ilgaz ed Eren continuano a indagare sul caso del bambino scomparso

