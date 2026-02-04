Catalogo
LA PUNTATA05 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 5 febbraio in streaming

La puntata del 5 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 5 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 5 febbraio

Eren in una scena di Segreti di famiglia 3Eren in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin si intrufola nello studio di Yekta e scopre che ha concordato un risarcimento per il signor Sezai di 10 milioni e non 5, perciò si altera e lo tratta con sufficienza.

Osman riporta il gatto a Mert.

Nel frattempo, Ilgaz ed Eren continuano a indagare sul caso del bambino scomparso

