LA PUNTATA30 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 30 gennaio in streaming

La puntata del 30 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 30 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 30 gennaio

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Efe si trova in una gioielleria e riceve la telefonata di Ilgaz, deciso a prendere in carico il fascicolo del bambino scomparso. In seguito, Ilgaz comunica a Ceylin la volontà di assumere il caso, ma lei non prende bene la notizia.

Nel frattempo, Eren incontra il nuovo comandante.

