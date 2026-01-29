La puntata integrale del 30 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Efe si trova in una gioielleria e riceve la telefonata di Ilgaz, deciso a prendere in carico il fascicolo del bambino scomparso. In seguito, Ilgaz comunica a Ceylin la volontà di assumere il caso, ma lei non prende bene la notizia.
Nel frattempo, Eren incontra il nuovo comandante.