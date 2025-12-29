La puntata integrale del 30 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Mercan inizia a chiamare Ilgaz "papà" e Ceylin soffre del fatto che invece non riesca ancora a chiamarla mamma.
Nel frattempo, continuano le indagini per scoprire chi ha ucciso Onur.
Osman e Cinar vanno da Kadir.