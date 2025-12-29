Catalogo
LA PUNTATA30 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 30 dicembre in streaming

La puntata del 30 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 30 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 30 dicembre

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Mercan inizia a chiamare Ilgaz "papà" e Ceylin soffre del fatto che invece non riesca ancora a chiamarla mamma.

Nel frattempo, continuano le indagini per scoprire chi ha ucciso Onur.

Osman e Cinar vanno da Kadir.

