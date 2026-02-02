La puntata integrale del 3 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ceylin chiede alla signora Cennet se possa esserci una vendetta dietro alla scomparsa di suo figlio Yigit, ma lei dichiara di non sapere nulla e di non fidarsi affatto del suo ex marito.
L'ispettore Firat, dopo aver letto il quaderno di Yigit, intuisce che potrebbe trovarsi nel seminterrato del palazzo di casa sua.