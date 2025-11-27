Catalogo
LA PUNTATA28 novembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 28 novembre in streaming

La puntata del 28 novembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 28 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 28 novembre

Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz accompagna Ceylin a casa e le rivela di aver messo Nil in custodia.

All'ingresso, Pascal scopre un pacchetto contenente una maglietta da bambina, forse di Mercan. Nel frattempo, Eren interroga Nil.

Un flashback mostra Ilgaz che smonta il letto di Mercan, arrendendosi al fatto che la figlia non tornerà più. Successivamente, Ilgaz comunica a Ceylin che il caso di Mercan è stato archiviato e la coppia va in terapia.

