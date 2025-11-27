La puntata integrale del 28 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz accompagna Ceylin a casa e le rivela di aver messo Nil in custodia.
All'ingresso, Pascal scopre un pacchetto contenente una maglietta da bambina, forse di Mercan. Nel frattempo, Eren interroga Nil.
Un flashback mostra Ilgaz che smonta il letto di Mercan, arrendendosi al fatto che la figlia non tornerà più. Successivamente, Ilgaz comunica a Ceylin che il caso di Mercan è stato archiviato e la coppia va in terapia.