La puntata integrale del 28 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Yekta domanda a Lacin se ha riflettuto sulla sua proposta di sposarlo, ma la donna lo invita a non metterle pressione e di darle altro tempo.
Nel frattempo, continua a non esserci traccia di Cinar e Ilgaz, sempre più preoccupato, ne parla con Mert.
Defne si confida con Ceylin, raccontandole il dolore che sta provando per la perdita di Metin.