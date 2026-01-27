Catalogo
LA PUNTATA28 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 28 gennaio in streaming

La puntata del 28 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 28 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 28 gennaio

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Yekta domanda a Lacin se ha riflettuto sulla sua proposta di sposarlo, ma la donna lo invita a non metterle pressione e di darle altro tempo.

Nel frattempo, continua a non esserci traccia di Cinar e Ilgaz, sempre più preoccupato, ne parla con Mert.

Defne si confida con Ceylin, raccontandole il dolore che sta provando per la perdita di Metin.

