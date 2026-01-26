Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 2 a sabato 7 febbraio durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 2 al 7 febbraio

Sarp e Hatice hanno avuto un brutto incidente d'auto e di conseguenza Sirin si sta occupando di Nisan e Doruk.



Ancora in attesa di notizie dal reparto di terapia intensiva, Sirin terrorizzata all'idea di perdere per sempre sua madre e così ha una crisi di nervi.



Nonostante gli sforzi del personale sanitario, Hatice non sopravvive e alla notizia della sua morte, Sirin aggredisce Arif accusandolo di essere il colpevole di quanto accaduto.



Piril va al funerale di suo padre Suat ed è preoccupata perché non riesce a contattare né Sarp né Bahar.



Arif è disperato perché si sente responsabile per la morte di Hatice e decide così di consegnarsi alla polizia.

