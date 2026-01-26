Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV26 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 27 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 27 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Ceyda in una scena de La forza di una donnaCeyda in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di martedì 27 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Emre capisce l'inganno di Sirin.

La forza di una donna 2: cosa succede il 27 gennaio

Durante il viaggio in macchina con Sirin per riportare Arda a casa della nonna, Emre vede le fotografie che ritraggono Sirin insieme a Sarp e capisce l'inganno ordito dalla donna.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video