Nella nuova puntata di martedì 27 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Emre capisce l'inganno di Sirin.
Durante il viaggio in macchina con Sirin per riportare Arda a casa della nonna, Emre vede le fotografie che ritraggono Sirin insieme a Sarp e capisce l'inganno ordito dalla donna.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.