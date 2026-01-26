Catalogo
LA PUNTATA27 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 27 gennaio in streaming

La puntata del 27 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 27 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 27 gennaio

Osman in una scena di Segreti di famiglia 3Osman in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz interroga Meltem e sua madre, mentre Yekta e Ceylin fanno di tutto per proteggere e tutelare la ragazza.

Nel frattempo, Efe e Tugce cercano Cinar.

Osman è disperato perché non ha più un lavoro. Mert decide di aiutarlo e riesce a fargli ottenere un impiego come tassista.

