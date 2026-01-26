La puntata integrale del 27 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz interroga Meltem e sua madre, mentre Yekta e Ceylin fanno di tutto per proteggere e tutelare la ragazza.
Nel frattempo, Efe e Tugce cercano Cinar.
Osman è disperato perché non ha più un lavoro. Mert decide di aiutarlo e riesce a fargli ottenere un impiego come tassista.