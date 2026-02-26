La puntata integrale del 27 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Yekta fa in modo di incontrare Arzu chiedendo un appuntamento. La ragazza si presenta nell’hotel indicato e trova Yekta e Ceylin che tentano di convincerla a rilasciare una dichiarazione, ma Arzu scappa via spaventata.
Nel frattempo, Efe va a trovare Tugce. Per garantire la sicurezza della ragazza, Ilgaz dispone che vengano effettuati controlli all’interno dell’ospedale, monitorando attentamente chi entra e chi esce.