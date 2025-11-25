La puntata integrale del 26 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Al momento della scomparsa di Mercan, Macit riferisce a Ceylin di averla vista allontanarsi, ma confuso dall'Alzheimer non ricorda altro.

Le ricerche per mare e terra non danno risultati, mentre Ceylin teme un rapimento e Ilgaz e il procuratore Efe parlano di allontanamento involontario.

