LA PUNTATA26 novembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 26 novembre in streaming

La puntata del 26 novembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 26 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 26 novembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Al momento della scomparsa di Mercan, Macit riferisce a Ceylin di averla vista allontanarsi, ma confuso dall'Alzheimer non ricorda altro.

Le ricerche per mare e terra non danno risultati, mentre Ceylin teme un rapimento e Ilgaz e il procuratore Efe parlano di allontanamento involontario.

