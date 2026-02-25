La puntata integrale del 26 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz incalza Cihan per farlo confessare, ma lui si ostina a dire che la testa mozzata ritrovata in mare non appartiene a sua madre. La moglie, invece, durante l’interrogatorio, ammette che la testa appartiene a sua suocera.
Nel frattempo, Eren va a trovare Tugce.
Cinar chiama Parla per avere notizie di Tugce.