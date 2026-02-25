Catalogo
LA PUNTATA26 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 26 febbraio in streaming

La puntata del 26 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 26 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 26 febbraio

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz incalza Cihan per farlo confessare, ma lui si ostina a dire che la testa mozzata ritrovata in mare non appartiene a sua madre. La moglie, invece, durante l’interrogatorio, ammette che la testa appartiene a sua suocera.

Nel frattempo, Eren va a trovare Tugce.

Cinar chiama Parla per avere notizie di Tugce.

