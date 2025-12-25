La puntata integrale del 26 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Continuano le indagini per scoprire chi ha ucciso Onur e sembra che l'assassino sia qualcuno della troupe.

Nel frattempo, Yekta affronta Nil.

Ceylin è in ospedale e riceve la notizia che Tulin è morta perché è andata in shock anafilattico.

