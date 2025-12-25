La puntata integrale del 26 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Continuano le indagini per scoprire chi ha ucciso Onur e sembra che l'assassino sia qualcuno della troupe.
Nel frattempo, Yekta affronta Nil.
Ceylin è in ospedale e riceve la notizia che Tulin è morta perché è andata in shock anafilattico.