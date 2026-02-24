La puntata integrale del 25 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz e la scientifica si rendono conto che l’appartamento è stato ripulito, ma non per eliminare prove di una scena del crimine, infatti risultano esserci molte impronte digitali e del sangue.

Nel frattempo, Eren viene sospeso, ma è comunque deciso a trovare i responsabili dell'aggressione di Tugce ed Efe gli offre il suo aiuto.

Yekta affronta Lacin e le confessa che gli ha spezzato il cuore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE