LA PUNTATA25 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 25 febbraio in streaming

La puntata del 25 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 25 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 25 febbraio

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz e la scientifica si rendono conto che l’appartamento è stato ripulito, ma non per eliminare prove di una scena del crimine, infatti risultano esserci molte impronte digitali e del sangue.

Nel frattempo, Eren viene sospeso, ma è comunque deciso a trovare i responsabili dell'aggressione di Tugce ed Efe gli offre il suo aiuto.

Yekta affronta Lacin e le confessa che gli ha spezzato il cuore.

