Nei nuovi episodi di Io sono Farah 2, andati in onda martedì 24 febbraio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tahir e Farah portano Mahmud in un luogo sicuro.

Un flashback rivela che Merjan ha tentato di uccidere Mahmud.

Behnam riesce a localizzare il cellulare di Farah e la raggiunge.

Behnam incolpa Nasser del tentato omicidio di Mahmud e lo giustizia.

Farah è in possesso del video in cui Behnam tenta di uccidere Mahmud.

Farah e Kerim vanno a vivere a casa di Tahir.

Inizia il piano di Farah e Tahir per liberare la madre di Farah: Kerim finge di stare male in ospedale. Tahir e Farah riescono a modificare i risultati degli esami del bambino e il medico suggerisce un nuovo trapianto di midollo.

Behnam ordina ai suoi uomini di portare la madre di Farah in Turchia.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah 2 andate in onda il 24 febbraio su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE