La serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love.

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Un nuovo caso di omicidio è nelle mani di Ilgaz e la squadra: il padre di una delle ragazze liberate dalla casa di Beykoz viene ucciso in casa sua dopo una colluttazione.

Ilgaz telefona a Ceylin per informarla che Kadir è stato trasferito in carcere e che è avvenuto un omicidio.

Nel frattempo, Osman si sfoga con Mert riguardo Aylin.

