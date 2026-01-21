Catalogo
LA PUNTATA22 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 22 gennaio in streaming

La puntata del 22 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 22 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 22 gennaio

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Un nuovo caso di omicidio è nelle mani di Ilgaz e la squadra: il padre di una delle ragazze liberate dalla casa di Beykoz viene ucciso in casa sua dopo una colluttazione.

Ilgaz telefona a Ceylin per informarla che Kadir è stato trasferito in carcere e che è avvenuto un omicidio.

Nel frattempo, Osman si sfoga con Mert riguardo Aylin.

