Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 12 al 18 gennaio su Rete 4, Curro inizia a lavorare come lacché e Lorenzo non perde occasione di metterlo in difficoltà e umiliarlo.



In realtà, il giovane è tornato alla Promessa per indagare sulla morte di Jana in quanto non crede che sia stata la marchesa. Per farlo, si affida al supporto di Pia.



Manuel lascia il palazzo con una lettera e si rifugia dalla coppia che aveva accolto lui e Jana durante il viaggio di nozze. Qui spera di trovare le risposte che cerca e di fare maggiore chiarezza sul suo futuro: è meglio tornare alla Promessa oppure spostarsi a Milano per lavorare nell'aviazione?



Alonso convince Leocadia a restare alla Promessa. Una decisione accolta con entusiasmo anche da Angela, che in questo modo spera di recuperare il rapporto con Curro. Da quando si è spostato tra la servitù, il ragazzo è fermo sulla decisione di rispettare le distinzioni sociali.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

