Nina confessa alla vicepreside Giulia di aver mentito sullo schiaffo ad Alex Morrone e le racconta delle minacce del ragazzo. Marco ritrova Rocco nel bosco e il ragazzo torna a casa.

A testa alta, come finisce la serie

Virginia incontra Elena Bodoni, ma quest'ultima è convinta che non ci sia suo padre dietro le minacce alla preside e il video. La preside parla con l'imprenditore Bodoni: è stato Paolo Morrone a presentargli gli investitori stranieri.

Nina chiede scusa a Virginia per la sua bugie. La ragazza va a casa di Rocco e i due si baciano.

La giornalista fa ascoltare a Virginia l'audio con il deepfake. Nella palestra della scuola, Virginia ha un confronto con Giulia e la vicepreside confessa: "Come faccio a essere la miglior amica di una che non mi vede? È dieci anni che sono nell'ombra, zitta e muta. Mentre tu stai lì a testa alta a fare la grande preside dell'anno. Tu lo sapevi che a me piaceva Marco, ma guarda caso è finito con te perché finisce sempre tutto a te. E io non ce la facevo più. Quando ho incontrato Paolo, ho capito che io volevo andare lontano da te".

Virginia abbraccia Giulia mentre la donna scoppia in lacrime. "Io non sapevo che Paolo lo avrebbe ammazzato", dichiara Giulia.

A testa alta, la spiegazione del finale

Virginia incontra Paolo e le racconta che Giulia ha confessato tutto. La preside fa finta di chiedere una somma di denaro per lei, ma è una trappola.

Paolo confessa l'omicidio di Ivan Lorusso: "Posso darti un consiglio: trova un altro lavoro e dimentica tutto. È la parola tua contro la mia e la tua non vale più niente".

Virginia incastra Paolo con le telecamere posizionate da Alex: "Tuo figlio ti ha riempito la casa di telecamere. Rilassati Paolo caro. Hai confessato in audio-video". Paolo minaccia Virginia con un coltello, ma l'intervento di Cecilia salva la donna. Paolo viene arrestato dalla polizia.

Nell'ultima scena di A testa alta, vediamo Virginia incontrare Marco prima della sua partenza in Africa. Virginia e Marco si baciano. Virginia inaugura lo spazio del progetto A testa alta.

