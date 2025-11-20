La puntata integrale del 21 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Mert in una scena di Segreti di famiglia

Ceylin scopre che Ilgaz ha rilasciato Nil e decide di riferirlo a Nadide, il Procuratore Capo.

Aylin e Osman non sono d'accordo su alcune scelte in merito alla figlia Elif, ma la psicologa spiega loro che la bambina ha bisogno di punti fermi e deve staccarsi da Ceylin.

Ceylin continua a pensare a sua figlia Mercan e ha continui ricordi dei momenti felici insieme.

Mert è deciso a lasciare la casa di Metin e viene accompagnato nella casa di cura da suo nipote Cinar, Tugce e suo figlio Metin. Nel mentre, Parla fa colazione con le sue amiche e si dimentica completamente dell'appuntamento che aveva per salutare Mert.

Yekta va a parlare con Riza dopo aver avuto un incontro turbolento con Nil.

Ceylin interrogherà la madre della ragazza che inventerà una storia per crearsi un alibi soddisfacente.

