La puntata integrale del 2 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ceylin continua a seguire il caso del bambino scomparso e nel frattempo, incontra dopo diversi anni un suo ex fidanzato, Firat, ora Ispettore alla sezione minori.
Nel frattempo, Lacin fatica a fidarsi di Yekta e, proprio per questo, continua a essere indecisa sulla sua proposta di matrimonio.
Cinar si confronta con Defne, che lo supplica di rimanere a casa, ma lui le confessa di non voler più restare lì.