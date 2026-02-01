Catalogo
LA PUNTATA02 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 2 febbraio in streaming

La puntata del 2 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 2 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 2 febbraio

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin continua a seguire il caso del bambino scomparso e nel frattempo, incontra dopo diversi anni un suo ex fidanzato, Firat, ora Ispettore alla sezione minori.

Nel frattempo, Lacin fatica a fidarsi di Yekta e, proprio per questo, continua a essere indecisa sulla sua proposta di matrimonio.

Cinar si confronta con Defne, che lo supplica di rimanere a casa, ma lui le confessa di non voler più restare lì.

