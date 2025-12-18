Catalogo
LA PUNTATA19 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 19 dicembre in streaming

La puntata del 19 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 19 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 19 dicembre

Ilgaz, Mercan e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz, Mercan e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Mercan può finalmente tornare a casa, ma a Ilgaz e Ceylin viene raccomandato di tornare a una normale quotidianità e di evitare comportamenti iperprotettivi nei confronti della bambina.

Nel frattempo, Metin accompagna Defne dal dottore, il quale comunica che i polmoni della ragazza sono stati esposti al fumo, dando così conferma ai sospetti di Metin.

La famiglia di Ilgaz e Ceylin prepara una festa per il ritorno di Mercan, ma Ilgaz sostiene che la bambina non sia ancora pronta.

