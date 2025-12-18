La puntata integrale del 19 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love
Mercan può finalmente tornare a casa, ma a Ilgaz e Ceylin viene raccomandato di tornare a una normale quotidianità e di evitare comportamenti iperprotettivi nei confronti della bambina.
Nel frattempo, Metin accompagna Defne dal dottore, il quale comunica che i polmoni della ragazza sono stati esposti al fumo, dando così conferma ai sospetti di Metin.
La famiglia di Ilgaz e Ceylin prepara una festa per il ritorno di Mercan, ma Ilgaz sostiene che la bambina non sia ancora pronta.