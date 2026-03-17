La puntata integrale del 18 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz scopre che Oktay è partito per un viaggio. Sorpreso da questa notizia, Ilgaz telefona a Eren per avere informazioni su Oktay ed Eren gli conferma che l'uomo è fuggito.
Nel frattempo, Ceylin e Yekta vanno dal procuratore Iclal.
Osman mette in atto il suo piano per uccidere il marito di Zumrut.