La puntata integrale del 18 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Durante la festa di compleanno di Mercan, Iclal chiede a Ceylin alcune informazioni sui suoi contatti con l'associazione. Ceylin si rifiuta di risponderle e le chiede di seguire la procedura.
Iclal convoca Ceylin, Yekta e Rafet in Procura per interrogarli.
Nel frattempo, Osman accompagna Mert a far visita all'ex capo delle guardie carcerarie per ottenere alcune informazioni.