LA PUNTATA18 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 18 febbraio in streaming

La puntata del 18 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 18 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 18 febbraio

Osman e Mert in una scena di Segreti di famiglia 3Osman e Mert in una scena di Segreti di famiglia 3

Durante la festa di compleanno di Mercan, Iclal chiede a Ceylin alcune informazioni sui suoi contatti con l'associazione. Ceylin si rifiuta di risponderle e le chiede di seguire la procedura.

Iclal convoca Ceylin, Yekta e Rafet in Procura per interrogarli.

Nel frattempo, Osman accompagna Mert a far visita all'ex capo delle guardie carcerarie per ottenere alcune informazioni.

