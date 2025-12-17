La puntata integrale del 18 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Nil ascolta la dichiarazione di Filiz, la quale sostiene che le pistole introdotte da Ceylin in ospedale fossero due, ma il tampone effettuato su Ceylin risulta negativo e la sua pistola viene regolarmente ritrovata sotto chiave nel cassetto della sua stanza della procura.
Nel frattempo, Ceylin e Ilgaz si sposano, con Eren e Yekta come testimoni.