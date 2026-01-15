La puntata integrale del 16 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Metin riesce a catturare Kadir e, su richiesta di Ilgaz, lo porta in centrale con un'auto della polizia, insieme a un altro agente.
Tugce accompagna Efe in ospedale, dopo essere stato ferito a un braccio e, mentre sono lì, tra i due scatta un bacio.