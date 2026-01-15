Catalogo
LA PUNTATA16 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 16 gennaio in streaming

La puntata del 16 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 16 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 16 gennaio

Tugce in una scena di Segreti di famiglia 3Tugce in una scena di Segreti di famiglia 3

Metin riesce a catturare Kadir e, su richiesta di Ilgaz, lo porta in centrale con un'auto della polizia, insieme a un altro agente.

Tugce accompagna Efe in ospedale, dopo essere stato ferito a un braccio e, mentre sono lì, tra i due scatta un bacio.

