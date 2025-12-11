La puntata integrale del 12 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Filiz tenta di fuggire con Mercan, ma viene fermata dalla polizia. Ilgaz e Ceylin riescono a ritrovare la bambina, che corre verso Filiz, convinta ormai che sia sua madre.
Ceylin e Ilgaz portano Mercan in centrale, ma lei non si ricorda di loro. Ceylin cede allo sconforto e Ilgaz la rassicura.
Il procuratore Efe, data la situazione, suggerisce a Ilgaz e Ceylin di rivolgersi al centro di tutela dei minori per uno psicologo. Inoltre, comunica che sono necessari i test del DNA per i documenti ufficiali.
Tutta la famiglia di Ilgaz e Ceylin va alla centrale per vedere Mercan.
I medici comunicano a Ilgaz e Ceylin che Mercan si trova in uno stato di malnutrizione.