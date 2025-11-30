La puntata integrale dell'1 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Metin, Ilgaz e Ceylin esaminano i filmati delle telecamere per scoprire chi possa aver lasciato la scatola con la maglietta davanti alla casa di Ceylin.
Yekta vuole trovare il responsabile del rapimento di Mercan per aiutare Ceylin.
Nil provoca Ceylin e Ceylin reagisce, aggredendola.
Nel frattempo, arrivano i risultati del test del DNA sul capello rinvenuto sulla maglietta contenuta nel pacco consegnato a Ceylin e Ilgaz.